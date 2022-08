Obergrenze für Passagiere British Airways: vorerst keine Kurzstreckenflüge ab Heathrow

In den vergangenen Wochen kam es an vielen europäischen Flughäfen zu chaotischen Szenen und stundenlangen Wartezeiten. Am wichtigsten britischen Flughafen London-Heathrow werden als Maßnahme vorerst keine Tickets für Kurzstreckenflüge von British Airways verkauft.