Drei Vorteile, die während Corona für eine Campingreise sprechen

Ob Sie innerhalb Deutschlands verreisen, ins europäische Ausland oder auf einen anderen Kontinent möchten: Malerische Sonnenaufgänge und Vogelzwitschern sorgen für eine unvergleichliche Ferienidylle. Anstatt sich mit einer Vielzahl an Reisenden an touristischen Attraktionen zu tummeln, lädt die Natur dazu ein, die Corona-Situation für einen Moment zu vergessen. Die Experten von ADAC Reisen verraten, warum sich 2022 ein Urlaub mit dem Camper lohnt.

Allein schon die Anreise spricht für einen Campingurlaub im Jahr 2022. Im Gegensatz zu einer Bahnfahrt oder einer Flugreise sind Sie mit dem Camper vollkommen flexibel. Dadurch, dass Sie nur mit Familienmitgliedern oder Freunden verreisen, ist das Risiko einer Ansteckung deutlich geringer.

Ein weiterer wichtiger Punkt: die jeweils geltenden Hygienemaßnahmen. Natürlich gibt es auch bei einem Campingurlaub Auflagen, die Sie zur Sicherheit aller einhalten sollten. Anders als bei einer Pauschalreise sind die Einschränkungen jedoch deutlich geringer. Ein Mund-Nasen-Schutz während der Reise? In Ihrem Wohnmobil ist dieser nicht zwingend erforderlich. Regelmäßiges Lüften? Keinen Gedanken wert, da Sie ohnehin an der frischen Luft sind. Händedesinfektion und Mindestabstände zu anderen Campern gilt es zwar weiterhin zu beachten – eine Erleichterung sind die wegfallenden Einschränkungen während eines Campingurlaubs aber allemal!

Ob an Deutschlands Nord- oder Ostseeküste, an Italiens Gardasee oder in den Wäldern Nordamerikas: Ein Urlaub mit dem Wohnmobil ist auch 2022 die perfekte Wahl für Naturliebhaber. In der Natur entgehen Sie großen Menschenansammlungen und genießen darüber hinaus zwei der wichtigsten Vorteile eines Campingurlaubs überhaupt: Freiheit und Flexibilität!

Für den Fall, dass die Reiseplanung Sie ein wenig überfordert, hält das Camper-Routen-Tool von ADAC Reisen viele Anregungen und Inspirationen bereit – egal ob nah oder fern, hier ist für jeden etwas dabei.

Weitere Informationen zu Wohnmobil-Reisen und Inspirationen für Ihre nächste Route finden Sie unter dem weiterführenden Link.



