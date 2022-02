Paris zeigt zum Valentinstag Liebesgrüße auf Reklametafeln

Verliebte in Paris können am Valentinstag romantische Nachrichten auf Reklametafeln anzeigen lassen.

Paris - Die Stadt Paris stellt zum Valentinstag ihre rund 120 beleuchteten Reklametafeln wieder für romantische Nachrichten von Verliebten zur Verfügung. Auch für Heiratsanträge können die Reklametafeln am 14. Februar genutzt werden, teilte die Stadt mit.

All das, was man der oder dem Angebeteten zu sagen hat, muss in maximal 145 Zeichen formuliert werden. Bis zum 7. Februar können Verliebte sich mit ihren Kurztexten bei der Stadt bewerben, die Ausgewählten erhalten rechtzeitig Bescheid, ob ihre Botschaft am 14. Februar den ganzen Tag über auf einer der Tafeln zu lesen ist.

Organisiert wird die Aktion, mit der Paris auf seinen Ruf als Stadt der Liebe eingeht, bereits zum elften Mal. Wie häufig die öffentlichen Liebesbekundungen bislang von Erfolg gekrönt waren und wie viele Paare, die über ein Reklametafel-Bekenntnis zueinander fanden, noch zusammen sind, teilte die Stadt nicht mit.