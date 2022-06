Pfingsten: Meer vor Sylt zum Baden noch zu frisch

Wer über die anstehenden Pfingstfeiertage Badeurlaub machen will, sollte das Mittelmeer ins Auge fassen. An den deutschen Küsten ist der Gang ins Wasser nichts für kälteempfindliche Urlauber.

Hamburg (dpa/tmn) – - Über Pfingsten laden Nordsee und Ostsee nicht gerade zum Baden ein. Zwischen 12 und 15 Grad hat das Wasser an den deutschen Küsten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Vor List auf Sylt bringt es das Meer zum Beispiel auf 14 Grad.

Deutlich angenehmer ist es da am Mittelmeer. An den Stränden von Mallorca hat das Wasser schon verträgliche 21 Grad, vor Antalya an der türkischen Riviera sind es 23 Grad. Selbst der Atlantik an der portugiesischen Algarveküste kommt laut DWD schon auf 20 Grad.

Nochmal deutlicher wärmer ist das Meer an beliebten Bade-Fernreisezielen außerhalb Europas. Aus der maledivischen Hauptstadt Male werden 29 Grad gemeldet, von den Seychellen sind es nach Angaben der Wetterdienstes sogar 31 Grad.



Wassertemperaturen in Europa: Deutsche Nordseeküste 12-15 Deutsche Ostseeküste 12-15 Algarve-Küste 20 Kanarische Inseln 20-21 Französische Mittelmeerküste 19-22 Östliches Mittelmeer 21-23 Westliches Mittelmeer 19-22 Adria 20-24 Schwarzes Meer 15-17 Madeira 20 Ägäis 20-23