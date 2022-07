Neues entdecken Reise: Berg-U-Bahn mit Solarkraft, Datenschutzgarten und Co.

Von Bremen aus geht es auch im Intercity für 9 Euro an die Küste, während im Tiroler Pitztal eine energieeffiziente Bergbahn an den Start geht. Und in Bonn gibt es einen Garten der besonderen Art.