Die Saalfelder Feengrotten locken jährlich eine Vielzahl an Touristen an. Nach routinemäßigen Wartungsarbeiten können die Tropfsteinhöhlen nun wieder besucht werden.

Saalfeld - Nach der alljährlichen Wartung öffnen die Saalfelder Feengrotten am Mittwoch wieder für Besucher. Damit die Farbenpracht der Tropfsteine erhalten bleibt, müssten diese regelmäßig gereinigt werden, teilten die Verantwortlichen mit.

Durch die Vielzahl an Besuchern gelangten Pflanzensporen in das Schaubergwerk. Diese setzten sich vor allem in der Nähe von Lampen ab und bildeten einen grünen Belag, hieß es weiter. Dieser sei nun wieder von Tropfsteinen und Holzelementen entfernt worden.

Türstöcke einer Strecke erneuert

Der Januar wurde nicht nur für die routinemäßige Kontrolle und Reparatur der technischen, elektrischen und bergmännischen Anlagen genutzt, hieß es. Um die Sicherheit unter Tage auch in Zukunft zu gewährleisten, wurden die Türstöcke einer Strecke komplett erneuert. Die alte Stütz-Konstruktion wurde in Abstimmung mit dem Bergamt ausgebaut und durch eine neue aus widerstandsfähigem Robinien- und Eichenholz ersetzt.

Im vergangenen Jahr lockten die Saalfelder Feengrotten rund 130.000 Besucher an. Das Schaubergwerk wurde vor mehr als 100 Jahren eröffnet und begeistert seit Generationen die Besucher mit seinen farbenprächtigen Tropfsteinen. Besonders eindrucksvoll ist der „Märchendom“, die älteste Grotte. Inzwischen laden neben dem ehemaligen Bergwerk ein Heilstollen, ein Erlebnismuseum und ein Erlebnispark Besucher ein.