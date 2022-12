Saisonstart am Feldberg erneut verschoben, Willingen öffnet

Mit dem Skifahren am Feldberg wird es am Wochenende schon wieder nichts - der Saisonstart verzögert sich hier weiter. Die Skilifte in Willingen hingegen sollen am Mittwoch in Betrieb gehen.

Todtnau - Skifahrerinnen und Skifahrer müssen sich im großen Wintersportgebiet Feldberg im Südschwarzwald noch etwas gedulden: Der Saisonstart wurde auf Freitag nächster Woche (16. Dezember) verschoben. Die Schneedecke im Gebiet sei mit etwa fünf bis zehn Zentimetern zu dünn, teilte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, mit.

Ursprünglich sollte die Saison in dem Skigebiet in Baden-Württemberg bereits am 2. Dezember starten, dieser Termin war dann zunächst auf diesen Freitag (9. Dezember) verschoben worden. Fußgänger können von diesem Samstag an mit der Feldbergbahn auf den Schwarzwaldgipfel Seebuck fahren und im Schnee spazieren gehen.

Skilifte in Willingen öffnen am Mittwoch

Im nordhessischen Willingen öffnen am kommenden Mittwoch (14. Dezember) die Skilifte. „Das ist seit zwölf Jahren der früheste Start in die Skisaison“, teilte Skigebietssprecher Jörg Wilke am Donnerstag mit. Willingen ist Hessens größtes Skigebiet. Das vergangene Wochenende und die kalten Tage über das kommende Wochenende schaffen laut Wilke mit der kalten frostigen Wetterlage und dem Naturschnee die Voraussetzungen für eine frühe Pistenpräparierung.

Die Saison in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) startet den Angaben zufolge mit Flutlicht-Skilaufen. Die Lifte an Wilddieb, Ettelsberg, K1 und Sonnenhang seien am Mittwoch von 18.30 Uhr bis 21.45 Uhr in Betrieb. Ab Donnerstag laufen dann den Angaben zufolge täglich zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr alle Lifte. Es sei ein absolutes Highlight, sofort auf allen Pisten und mit allen 16 Anlagen in Betrieb gehen zu können, sagte Wilke.