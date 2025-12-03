Das „Original“ mag in Italien stehen, doch auch andere Orte haben schräge Wahrzeichen. Während Deutschland fast schon als Ballungszentrum schiefer Türme durchgeht, steht in den USA ein Pisa-Zwilling.

Mit einem Überhang von inzwischen 4,86 Metern ragt der Turm der Oberkirche über die Hausdächer von Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen/Bologna - Ein schiefer Turm ist ein im Sinne des Wortes schräges Wahrzeichen. Und das gilt nicht für das berühmteste Exemplar in Pisa. Hier sind fünf Türme, die teilweise noch schräger sind.

1. Turm in Thüringen

Im thüringischen Ort Bad Frankenhausen wissen sie um die Anziehungskraft von geneigter Architektur. Der schiefe Turm der Oberkirche soll ab kommendem Frühjahr wieder öffnen – nach Millionen-Investitionen, die unter anderem in ein Besucherzentrum und in einen Skywalk flossen, der einen Panoramablick über die Kurstadt und das Kyffhäusergebirge bietet, erhofft man sich in der Gemeinde künftig rund 80.000 Besucher im Jahr.

Und weil große Vergleiche immer ziehen, betonte der Bürgermeister Matthias Strejc, dass der Turm mit seinem Überhang von 4,86 Metern schiefer als der Turm in Pisa sei. Dessen Neigung wurde 2022 auf 3,97 Grad taxiert, der Überhang von Bodenmitte zur Spitze beträgt dort knapp 4 Meter.

2. Schräge Schwestertürme in Bologna

Bologna liegt nur zwei Autostunden von Pisa entfernt. Im Stadtzentrum fallen zwei ungewöhnliche Türme ins Auge. Beim kleinere Torre della Garisenda fällt die Neigung von fast vier Grad sofort ins Auge – doch auch der mit 97 Meter mehr als doppelt so hohe Torre degli Asinelli ist leicht geneigt, was auf den ersten Blick nicht unbedingt auffällt.

Den Asinelli-Turm konnte man auch besteigen. Er ist aber inzwischen schon längere Zeit wegen Bauarbeiten für Besucher gesperrt.

3. Rekordhalter auf Zeit in Ostfriesland

Verfaulte Eichenstämme sind der Grund für den Schiefstand der Kirche im ostfriesischen Suurhusen. Viele Jahre durfte sich die Gemeinde nördlich von Emden sogar mit dem Titel des weltschiefsten Turms schmücken – 2,47 Meter Überhang auf 27 Meter Höhe, das ergab einen Neigungswinkel von 5,19 Grad und reichte für einen Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde.

Der aber hielt nur bis 2022. Seitdem gibt es einen neuen Rekordhalter: auch aus Deutschland. Der Glockenturm von Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz kommt demnach auf 5,43 Grad Neigung.

4. Neigeturm im Nobelskiort

Einen besonders schönen schiefen Turm hat der Schweizer Nobelskiort St. Moritz zu bieten. Anmutig und sehr schräg ragt er als Überbleibsel einer längst abgerissenen Kirche vor den Alpengipfeln auf. Laut Engadin Tourismus beträgt die Neigung des 33 Meter hohen Turms 5,5 Grad – das würde den rheinland-pfälzischen Rekordhalter sogar übertrumpfen. Vielleicht sollte die Gemeinde einmal in der Guinnessbuch-Redaktion anrufen?

5. Der kleine Pisa-Turm

Illinois ist nicht Italien, und Niles ist nicht Pisa: Doch in dem kleinen Ort in dem US-Bundesstaat nahe Chicago kann man sich dort wähnen. Anfang der 1930er-Jahre hat ein Geschäftsmann dort eine Replika des berühmten Turms bauen lassen – halb so hoch wie das Original, aber genauso schräg.

Nur besteigen kann man schiefen Turm von Niles im Moment nicht, wie es auf der Website der Gemeinde heißt – anders als den Turm in Pisa. Seine knapp 250 Stufen kann man erklimmen, wenn man sich traut.