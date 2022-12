Rezept: Bratapfel Cupcakes aus dem Café „Mademoiselle Cupcake“

Es ist Adventszeit – in vielen Magdeburger Cafés stehen wieder weihnachtliche Kuchen, Torten und Backwaren auf den Speisekarten. Das Café „Mademoiselle Cupcake“ aus Magdeburg hat sein hauseigenes Rezept zur Weihnachtszeit der Volksstimme verraten.

Magdeburg - Weihnachtlich geht es im Café „Mademoiselle Cupcake“ schon seit einigen Wochen zumindest bei den Törtchen zu. „Cupcakes mit Lebkuchengewürz, Törtchen mit Glühwein, Kuchen mit Ingwer – die Adventszeit ist genau unsere Zeit, da ist hier am meisten los“, verrät Tina Post, Inhaberin des Cafés an der Ernst-Reuter-Allee mitten in der Innenstadt.