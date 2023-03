Parsippany - Letztes Jahr hat er das Siegertreppchen knapp verpasst, jetzt thront er auf der obersten Stufe: Michael „Riddles“ Kim hat das Smash-Turnier Collision: Ultimate gewonnen. „Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich in diese Situation geraten würde“, sagte der 19-Jährige, nervös lachend, im Siegerinterview.

Im Finale traf Riddles auf Juan „Skyjay“ Pablo. Mit dem Charakter Kazuya prügelte sich der Spieler von Team Liquid zunächst zum 2:0-Vorsprung. Was wie ein klarer Sieg für den Kanadier wirkte, entwickelte sich zum Krimi: Skyjay gelang der Ausgleich auf den folgenden zwei Karten. Trotz strapazierter Nerven behielt Riddles in Runde Fünf die Oberhand und holte den Titel auf den letzten Metern.

Riddles und Skyjay trafen zuvor im letzten Spiel der Gewinnerrunde aufeinander. Dort siegte Riddles 3:1. Das anschließende Match um den zweiten Finalplatz gegen Titelverteidiger Edgar „Sparg0“ Valdez beendete Skyjay ebenfalls 3:1.

Als Erstplatzierter von Collision: Ultimate qualifzierte sich Riddles für Smash Ultimate Summit 6. Das vorerst letzte Turnier von Veranstalter Beyond the Summit findet Ende März in Los Angeles statt.