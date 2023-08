Köln - SK Gaming Prime hat sich beim League-of-Legends-Turnier EMEA Masters im Viertelfinale geschlagen geben müssen. Der Prime-League-Meister unterlagt dem französischen Team Go nach einem „Reverse Sweep“.

„Es war ein langer und harter Kampf, aber am Ende müssen wir die Niederlage akzeptieren“, schrieb SK nach der Serie auf der Plattform X, ehemals Twitter. „Damit ist unsere EMEA-Masters-Reise zu Ende.“

Als letzte deutsche Mannschaft sah es für SK gegen das an Platz vier gesetzte französische Team Go zunächst vielversprechend aus. Zwar lagen die Kölner in den ersten beiden Spielen zu Beginn zurück, konnten die Partien aber zu ihren Gunsten drehen. Danach lief es nicht mehr für SK: Zunächst wehrten die Franzosen den Matchpunkt ab.

In der vierten Partie standen die Kölner dann kurz vor dem Halbfinale, doch Go rappelte sich auf und brachte die Serie ins entscheidende fünfte Spiel. Zwar zeigte SK dort nochmal Kampfgeist, in einem Krimi über 45 Minuten unterlag der deutsche Meister dann aber letztendlich. In einem französischen Halbfinale trifft Go nun auf LFL-Titelträger Kcorp, der den amtierenden EMEA-Masters-Meister Istanbul Wildcats klar mit 3:0 aus dem Turnier geworfen hatte.