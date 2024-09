So fahren Kinder sicher Bus

Kinder sollten an der Haltestelle nicht Fangen spielen, herumrennen oder andere schubsen.

Berlin - Beim Warten an der Haltestelle oder beim Aussteigen und schnellem Lauf zur Schule - es kann an einigen Stellen gefährlich werden für Bus fahrende Kinder. Diese sollten, um sicher unterwegs zu sein, so früh wie möglich ein paar Regeln verinnerlichen, heißt es von der Prüfgesellschaft Dekra.

Niemals direkt am Bus entlang

Die wichtigste Regel: Niemals direkt vor oder hinter dem Bus über die Straße laufen. Denn dabei können Kinder von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst werden. „Also warten, bis der Bus abgefahren ist, damit alle Verkehrsteilnehmer sich besser sehen können“, sagt Dekra-Unfallforscherin Stefanie Ritter.

Am sichersten für eine Überquerung der Straße sind Ampel oder Zebrastreifen. Weil man grundsätzlich weniger achtsam ist, wenn man hetzen muss, gilt ebenso: rechtzeitig von zu Hause losgehen.

Auch das Warten will gelernt sein

Selbst wenn das Warten auf den Bus mal länger dauert: Kinder sollten nicht an der Haltestelle Fangen spielen, herumrennen oder andere schubsen. Außerdem beim Warten mindestens einen Meter Abstand zum Bordstein halten, denn Busse können beim Ein- oder Ausfahren leicht ausschwenken.

Auch wenn es natürlich anders erscheint: Das Einsteigen geht ohne Drängeln am schnellsten. Im Bus gehört der Schulranzen zwischen die Füße oder - sofern man sitzt - auf den Schoß. Beim Aussteigen sollten Kinder zuerst kurz nach links und rechts schauen, ob ein Radfahrer kommt. Und auch hier nicht drängeln, damit keiner stürzt.