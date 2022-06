Steigende Bauzinsen: Drei Tipps für die Anschlussfinanzierung

Baufinanzierungen werden derzeit immer teurer. Worauf Kreditnehmer bei der Anschlussfinanzierung achten sollten, weiß Baufinanzierungsexperte Ralf Oberländer von der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Bei einer Baufinanzierung sind die Zinsen oft nur zehn oder 15 Jahre festgeschrieben. Dann wird eine Anschlussfinanzierung fällig. Wer dabei steigenden Zinsen entgehen will, kann sie sich im Voraus sichern – und so viel Geld sparen und schneller schuldenfrei werden. Außerdem können Kreditnehmer dank Sonderkündigungsrecht nach zehn Jahren aus dem bisherigen Vertrag aussteigen. Welche Art der Anschlussfinanzierung infrage kommt, hängt davon ab, wann die Zinsbindungsfrist ausläuft. Drei Varianten gibt es.

Erstens: Anschlussdarlehen. Endet die Zinsbindung schon innerhalb der nächsten sechs Monate, können sich Anschlussfinanzierer niedrige Zinsen mithilfe eines Sofortdarlehens sichern. Damit lösen sie den Restbetrag ihres bisherigen Darlehens ab.

Zweitens: Forward-Darlehen. So können sich Eigentümer die Zinsen von heute bis zu fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindung sichern. Am Ende der festgelegten Vorlaufzeit wird das Darlehen ausgezahlt. „Die Darlehens-Konditionen gelten für die gesamte Laufzeit“, erläutert Schwäbisch Hall-Baufinanzierungsexperte Ralf Oberländer. „Für jeden Monat bis zur Auszahlung wird allerdings ein Zinsaufschlag fällig. Dieser liegt derzeit in der Regel bei maximal 0,02 Prozentpunkten pro Monat.“

Drittens: Bausparvertrag. Wer neben der Tilgung des Baukredits finanziellen Spielraum hat, kann parallel einen Bausparvertrag in Höhe der Restschuld ansparen. Damit sichern sich Bausparer die niedrigen Darlehenszinsen für ihre Anschlussfinanzierung in einigen Jahren. Die Zinsen des Bauspardarlehens und die Höhe der monatlichen Rate stehen von Anfang an fest. „Bis zum Ende der Zinsbindung sollten mindestens 25 Prozent der Bausparsumme eingezahlt sein. Dann kann das Bauspardarlehen über die Wahlzuteilung den alten Kredit ablösen“, erklärt Oberländer.

Zusätzlich unterstützt der Staat das Bausparen: „In jedem Fall sollten Anschlussfinanzierer die staatlichen Förderungen nutzen, denn mit Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage und Wohn-Riester sind sie schneller schuldenfrei“, rät der Schwäbisch Hall-Experte. Auf welche Förderungen Anspruch besteht und wie sie bei der Finanzierung eingesetzt werden können, prüft jeder Finanzberater.

