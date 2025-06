Magdeburg (rgm). Schätzungen zufolge wird in den nächsten zehn Jahren Vermögen im Wert von zwei Billionen Euro vererbt. Auch junge Leute haben heute schon oft Vermögen zum Beispiel in Form einer Eigentumswohnung. Doch haben sie auch schon an die Regelung des Nachlasses gedacht? Wann und wie sollte man ein Testament errichten? Wer erbt, wenn noch keine Kinder da sind? Ist der Lebenspartner abgesichert? Was regelt ein Erbvertrag? Ist es sinnvoll, schon zu Lebzeiten Schenkungen vorzunehmen?

Ihre Fragen rund um das Thema Erben und Vererben bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften beantworten heute die Notare der Notarkammer Sachsen-Anhalt Uwe Glöckner, Thomas Krause, Klaus Mohnhaupt und Katrin Radszuweit.

Sie erreichen unsere Experten heute in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (0391)532970.