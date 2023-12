Berlin - Die meisten Videospielfans kennen Mario wohl aus Jump'n'Runs, Kampfspielen oder Autorennen. Doch auch in der Rollenspielwelt ist der Klempner schon lange unterwegs. Um genau zu sein seit 1996 („Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars“). Mit „Super Mario RPG“ legt Nintendo nun Marios allerersten Ausflug in das Genre neu auf, und zwar für die Switch.

Das Spiel beginnt dort, wo viele Mario-Spiele aufhören. Der rote Spielheld eilt Prinzessin Peach zur Hilfe, und fordert seinen Erzfeind Bowser zum finalen Duell heraus.

Ein lebendiges Schwert greift an

Doch als plötzlich Exo, ein lebendiges Schwert, in die Festung eindringt und Mario und Bowser hochkant aus der Festung schmeißt, müssen sich die beiden Rivalen wohl oder übel zusammenschließen.

Spielerinnen und Spieler steuern Mario aus der Vogelperspektive, und erkunden Umgebungen wie Wälder, Burgen und Piratenschiffe. In rundenbasierten Kämpfen tritt man mit bis zu fünf Charakteren gegen Plastik-Krokodile, an Donkey Kong erinnernde Affen oder fliegende Shy Guys an.

Timing ist alles bei den Angriffen

Das Timing zählt bei den Angriffen besonders, denn nur, wer zum richtigen Zeitpunkt auf die Knöpfe haut, richtet genug Schaden an. Für einen gewonnenen Kampf erhält man natürlich Erfahrungspunkte, mit denen man die eigenen Fähigkeiten verbessert.

Zu Marios Sprüngen kommen dann etwa Feuerbälle als Angriffsmethode dazu. Die Optionen sind zwar simpel und bieten wenig taktische Tiefe, dafür verspricht die Vielzahl an Gegnern und Spielwelten viel Abwechslung.

Das Remake muss sich nicht verstecken

Das Spiel, das anno 1996 gar nicht in Deutschland im Handel war, merkt man das Alter zwar an, doch muss sich das Remake nicht verstecken. Dank leicht modernisierter Grafik und einem zeitlosen Kampfsystem macht „Super Mario RPG“ (rund 60 Euro) auch in 2023 eine Menge Spaß auf der Switch.