Technik-Geschenke für Senioren: Smartphone & Tablet unterm Tannenbaum

Kontakt halten, einkaufen, sich informieren: Wer im Alter den Anschluss nicht verlieren will, muss sich digital vernetzen. Ein Smartphone oder ein Tablet zu Weihnachten hilft vielen Senioren dabei.

Die Frage, was man den Großeltern schenkt, beschäftigt viele Familien in der Vorweihnachtszeit. Socken, Korkenzieher, Taschenlampen oder ähnlich nützliche Dinge landen meist in der Schublade. Wie wäre es stattdessen mit einem Smartphone oder einem Tablet? Senioren sind heute bis ins hohe Alter fit und aktiv. Ein mobiles Gerät wäre deshalb der ideale Alltagsbegleiter – und für viele der Einstieg in die digitale Welt.

„Senioren staunen häufig, wie mühelos Kinder und Enkel digital unterwegs sind“, sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin des österreichischen Herstellers Emporia. „Doch selbst zögern sie, weil sie sich in diesem Bereich wenig zutrauen.“ Aktuelle Smartphones und Tablets mit über hundert Funktionen überfordern ältere Menschen schnell. Für die Großeltern ist deshalb ein speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnittenes Gerät empfehlenswert.

„Ob Smartphone oder Tablet: Das Gerät muss verständlich aufgebaut sein mit großen und gut ablesbaren Bedienfeldern. Die Lautsprecher sollten hörgerätetauglich sein“, sagt Eveline Pupeter. Das emporiaSMART.5 und das emporiaTABLET sind zwei Geräte, bei denen zudem wichtige Apps wie zum Beispiel WhatsApp vorinstalliert sind. „Ältere Menschen wünschen sich, so oft wie möglich Zeit mit ihren Lieben zu verbringen“, sagt Eveline Pupeter. „Doch aus terminlichen Gründen oder weil die Kinder zu weit weg wohnen, ist das manchmal nicht möglich. Mit WhatsApp können Senioren nicht nur Nachrichten schreiben, sondern auch Fotos verschicken und ganz einfach Videotelefonate führen.“

Neben einem einfach bedienbaren Gerät ist auch ein spezieller Tarif ratsam. Exklusiv für Senioren bietet Media Markt/Saturn den Tarif Super Select 60+ an. Ein Tarif, der alles hat, was man benötigt, um mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben zu können: ausreichend Datenvolumen, Allnet/SMS-Flat, günstige monatliche Grundgebühr und die Möglichkeit, das passende Seniorenhandy dazu kaufen zu können.

