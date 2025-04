Ein junger Musiker muss nach einem schweren Verlust zurück ins Leben finden. Das braucht in diesem Game nicht nur Zeit, sondern auch Mut und Musik.

In „Afterlove EP“ geht es auf eine emotionale Reise.

Berlin - Den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten, ist keine einfache Sache. Das muss in dem Visual-Novel-Game „Afterlove EP“ auch Rama feststellen. Nach dem Tod seiner Freundin Cinta steckt der junge Musiker aus Jakarta in einem Lebenstief. Und dann ist da auch noch ihre Stimme, die ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will.

Während Rama nach einem Jahr Trauer noch immer mit sich selbst kämpft, steht ein wichtiger Auftritt bevor: Seine Band will endlich ihre erste große EP veröffentlichen. Die Zeit drängt, und er möchte seine persönliche Krise überwinden und auch wieder Frontmann der Band werden.

Zwischen Gesprächen und Gitarrenriffs

Nach den Indie-Games „Coffee Talk“ und „What Comes After“ ist „Afterlove EP“ das letzte Werk des 2022 verstorbenen Videospieldesigners Mohammad Fahmi. Der visuelle Roman erzählt auf ruhige und feinfühlige Weise von Trauer, Neuanfang und der Kraft der Musik. Dabei steht keine Action im Vordergrund, sondern eine emotionale Reise.

In zahlreichen Gesprächen wählt man zwischen verschiedenen Dialogoptionen und beeinflusst so den Spielverlauf. Daneben bleibt Zeit für die Erkundung der indonesischen Hauptstadt. Und immer wieder gibt es kleine Rhythmus-Passagen, in denen man im Stil von „Guitar Hero“ Gitarrenriffs spielt. Diese klingen meist melancholisch, passend zur Stimmung des Indie-Games.

2D-Animationen im Manga-Stil

Die Optik von „Afterlove EP“ lässt sich am besten als handgezeichneter 2D-Look im Manga-Stil beschreiben. Die Animationen sind zwar teils einfach, wirken aber dennoch sehr lebendig und sorgen für eine besondere Atmosphäre. Begleitet wird das Ganze von einem tollen Soundtrack, der Ramas persönliche Reise perfekt untermalt.

Einziger Wermutstropfen: Das Spiel ist ausschließlich in englischer und japanischer Sprache verfügbar – deutsche Texte oder Sprachausgabe gibt es nicht.

„Afterlove EP“ ist ab 20 Euro für Playstation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch und PC verfügbar. Die Altersfreigabe (USK) liegt bei zwölf Jahren.