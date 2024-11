New York - Der Bitcoin ist nach den US-Wahlen auf ein Rekordhoch von etwas mehr als 75.000 Dollar gestiegen. Auf der Plattform Bitstamp war der Kurs nach Schließung der Wahllokale bis auf 75.080 Dollar geklettert. So teuer war die älteste und bekannteste Kryptowährung noch nie. Der Bitcoin hatte sein bisheriges Allzeithoch am 13. März 2024 mit einem Preis von 73.738 Dollar erreicht. Der voraussichtliche Wahlsieger Donald Trump war der Favorit von der Mehrheit der Krypto-Community.

Nicht lange über 75.000 Dollar

Das Niveau über 75.000 Dollar konnte der Bitcoin nicht lange halten, weil etliche Investoren die Gelegenheit zu Gewinnmitnahme nutzten. Am Montagvormittag kostete ein Bitcoin knapp 73.000 Dollar und damit rund 4.000 Dollar oder gut fünf Prozent mehr als am späten Dienstagabend.

Bei der US-Präsidentschaftswahl hatte sich Trump am Morgen vorzeitig zum Sieger erklärt. Nach den ersten Auszählungen führte der Kandidat der Republikaner vor seiner Konkurrentin Kamala Harris mit einem kaum aufzuholendem Vorsprung. Der 78-Jährige hatte laut ersten Auszählungen unter anderem die für den Wahlausgang wichtigen US-Bundesstaaten North Carolina, Pennsylvania und Georgia für sich entschieden.

Trump umwarb Krypto-Community

Trump hatte sich während seiner Präsidentschaft (2016-2020) noch sehr negativ über den Bitcoin geäußert. Im aktuellen Kampf um die Stimmen der Wähler hatte der ehemalige US-Präsident dann allerdings aktiv die Krypto-Community umworben. Im Wahlkampf akzeptierte er Spenden in verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Dogecoin und Solana.

Auf einer großen Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach Trump, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und für billigen Strom für das Berechnen neuer Bitcoin-Münzen („Mining“) zu sorgen.

In der Wahlnacht konnte auch die zweitwichtigste Kryptowährung Ether um rund 6 Prozent zulegen. Die Digitalmünze auf der Ethereum-Blockchain ist allerdings im Gegensatz zum Bitcoin noch weit vom Allzeithoch entfernt. Der höchste Kurs von Ether betrug 4.878 Dollar und wurde am 10. November 2021 erzielt. Aktuell liegt der Kurs bei knapp 2.600 Dollar.