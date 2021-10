Corona-Warn-App 2.0 mit Check-in-Funktion veröffentlicht

Berlin - Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes ist um eine

Check-in-Funktion erweitert worden. Die neue Version 2.0 wurde nun im App-Store von Apple und dem Play-Store von Google

veröffentlicht. Mit der neuen Funktion sollen vor allem risikoreiche

Begegnungen von Menschen in Innenräumen besser erfasst werden.

Bislang erfasst die Tracing-App nur Personen, die sich für längere

Zeit in einem Abstand von zwei Metern oder weniger befunden haben,

als Risikokontakte. Bei der Analyse von Infektionsketten stellte sich

aber heraus, dass dies nicht ausreicht. Denn: In geschlossenen Räumen

wie Restaurants, Kaufhäusern oder Kirchen verbreiten sich die

gefährlichen Luftpartikel auch über größere Entfernungen hinweg.

Außerdem sind Aerosole, die von Infizierten ausgeatmet werden, auch

dann noch eine Zeit lang in einer gefährlichen Konzentration

vorhanden, wenn die Person den Raum bereits verlassen hat. Diese

Erkenntnisse werden nun in der neuen App-Version berücksichtigt.

Für die Erkennung von „Clustern“ in Räumen können die Anwender der

App durch das Einscannen eines QR-Codes einchecken, ähnlich wie bei

der privaten Luca-App. In der App kann man die Klötzchengrafik für

private Treffen auch selbst erstellen und ausdrucken.

In künftigen Versionen soll - noch vor Beginn der Sommerferien - auch

ein digitales Impfzertifikat angezeigt werden können. Anwender

könnten damit nachweisen, dass sie vollständig geimpft worden sind.

Außerdem sollen in der App die Ergebnisse von Schnelltests erscheinen

können.