ESL One Dota 2 Major beginnt Ende April in Berlin

Das ESL One Dota 2 Major findet ab Ende April in Berlin statt.

Köln/Berlin - Mit dem ESL One Dota 2 Major bringt die ESL Faceit Group das zweite große Dota-Turnier der Saison in die Hauptstadt. Wie das Kölner unternehmen mitteilte, findet das Turnier vom 26. April bis 7. Mai in Berlin statt.

Der Ankündigung zufolge werden insgesamt 18 internationale Teams antreten, die bei dem Major um 500.000 US-Dollar Preisgeld sowie wichtige Qualifikationspunkte für die Weltmeisterschaft „The International“ konkurrieren.

Die letzten drei Tage des Turniers werden mit Publikum im Velodrom ausgetragen. Tickets dafür soll es bereits ab dem 8. Februar um 15 Uhr über die Homepage des Turniers geben.

Es ist das erste offizielle Dota-Major-Turnier in Deutschland seit 2015. Das letzte große internationale Dota-Turnier auf deutschem Boden war die Dreamleague Season 13 im Rahmen der Dreamhack Leipzig im Januar 2020.