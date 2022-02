Heutzutage suchen viele die große Liebe über Dating-Apps. Vor allem für die jüngere Generation kommt es immer mehr auf den Charakter als auf das Aussehen an. Mit dieser neuen Funktion bei Tinder soll das Dating-Erlebnis noch intimer werden.

Magdeburg/DUR/it - Durch die Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Bars und Diskotheken blieb für viele Alleinstehende nur eine Möglichkeit, um einen Partner zu finden - Dating-Apps. Vor allem die Plattform Tinder versucht mit verschiedenen Features das Dating zu einem wahren Erlebnis zu machen. Nun gibt es eine neue Funktion.

Grundsätzlich ist das Prinzip der App einfach. Potenzielle Partner werden auf einem Stapel angezeigt. Je nachdem, ob das Profil ansprechend ist, können Nutzer nach links wischen für ein "Nope" oder eben nach rechts, wenn einem gefällt was man sieht. Wenn derjenige auch ein Like vergibt, kommt es zum Match und es kann wild miteinander gechattet werden.

Doch durch diese Vorgehensweise entscheidet meist das Äußere über ein potenzielles Match, da der Blick zuerst auf die Fotos fällt. Das will Tinder nun ändern und hat die Blind-Date-Funktion rausgebracht. Demnach werden dem User Vorschläge auf Basis der eigenen Interessen und Angaben gemacht - ganz ohne Fotos.

Wer in seinem Profil zum Beispiel angegeben hat, dass er Haustiere besitzt oder gerne Bier trinkt, dem werden mit großer Wahrscheinlichkeit Personen angezeigt, die diese Angaben auch gemacht haben. Danach wird man mit eben dieser Person in einen Chat geleitet, in dem man für eine begrenzte Zeit schreiben kann.

Auch für Gesprächsstoff soll gesorgt sein. Laut offizieller Mitteilung von Tinder, gibt es sozusagen Starthilfe in Form von Eisbrecher-Fragen. Auch Sätze wie "Ich mache Ketchup auf..." können jeweils beendet werden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, können sich die Gesprächspartner für ein Like entscheiden und danach unbegrenzt weiter chatten und auch Fotos des Gegenüber anschauen. Hat es nicht auf Anhieb gefunkt, können sie sich direkt ins nächste Blinde-Date stürzen.

Laut Tinder soll dieses Feature bisher sehr erfolgreich sein. Bis zu 40 Prozent mehr Matches soll es dank der Blind-Date-Funktion im Vergleich zu sichtbaren Profilen gegeben haben.

Bisher ist diese Funktion nur in den USA verfügbar. Doch sie soll in den kommenden Wochen weltweit für die Nutzer zur Verfügung gestellt werden.

Tinder in Deutschland hat bereits ähnliche Funktionen

Obwohl es diese Funktion für deutsche Nutzer noch nicht gibt, hat Tinder den Liebesuchenden bereits eine ähnliche Funktion geboten. Bei der sogenannten Swipe-Night, die eine Zeit lang am Wochenende stattgefunden hat, mussten die Nutzer durch eigene Entscheidungen einen Mordfall lösen. Nach den jeweiligen Folgen wurden die Teilnehmer ebenfalls mit einer unbekannten Person in einen Quick-Chat geleitet. Erst nach einer bestimmten Nachrichtenanzahl wurden die Bilder des jeweils Anderen freigegeben. Hier basierte die Zusammensetzung der Partner allerdings nicht auf den jeweiligen Angaben im eigenen Profil.

Die Suche nach Partnern mit denselben Eigenschaften oder Vorlieben ist jedoch auch nicht ganz neu. Über die Explore-Funktion können Nutzer gezielt nach Interessen suchen. Diese reichen von Binge-Watching über Tierliebe bis hin zu Gamers oder Sport Lovers.