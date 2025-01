Nach langer Wartezeit bringt Strikerz Inc. mit „Ultimate Footbal League“ frischen Wind in die Welt der Sportspiele - und wirbt mit einem bekannten Gesicht.

Berlin - Nach mehreren Beta-Versionen und einem verschobenen Release im September 2024 ist die Vollversion von „Ultimate Footbal League“, kurz „UFL“, nun seit Dezember 2024 verfügbar. Auch wenn es In-Game-Käufe gibt: Die neue Fußball-Simulation des eher kleinen Entwicklerstudios Strikerz Inc. lässt sich erst einmal kostenlos spielen. Pate des Spiels ist kein Geringerer als Fußballstar Cristiano Ronaldo.

„UFL“ konzentriert sich voll aufs Online-Gameplay. Einen vielfältigen Offline- oder Karrieremodus bietet das Spiel nicht. In einem Ligen-System, welches stark an jenes von Electronic-Arts-Kassenschlager „Ultimate Team“ erinnert, tritt man gegen andere Online-Spieler an.

Die passende Formation: Aller Anfang ist schwer

Dafür müssen beim ersten Spielstart zunächst eine passende Formation mit taktischen Voreinstellungen und ein Kapitän für das eigene Team gewählt werden. Die zur Auswahl stehenden Spieler haben individuelle Ratings, für den Anfang muss man sich mit einer niedrigen Spielerbewertung (70er-Bereich) begnügen.

Aller Anfang ist schwer: Neben dem Kapitän wird das restliche Team automatisch mit weiteren Spielern gefüllt. Auch diese verfügen über niedrige Ratings und man möchte sie am liebsten direkt gegen bessere Alternativen austauschen. Aber erst einmal muss fleißig gespielt werden.

Vier Punktsysteme als In-Game-Währungen

In „UFL“ kommen verschiedene In-Game-Währungen zum Einsatz: Credit-Punkte (CP), Liga-Punkte (LP), Reputations-Punkte (RP) und Stern-Punkte (SP). Diese können etwa durch das Abschließen von Aufgaben, das Spielen von Online-Matches oder auch durch den Aufstieg in eine neue Liga verdient werden. Hat man genügend gesammelt, steht den ersten Neuverpflichtungen nichts mehr im Weg.

Mit Ronaldo, Messi, Haaland und Co sind im Prinzip alle bekannten Gesichter des Profifußballs im Spiel vertreten. Im Gegensatz zum „Ultimate Team“-Modus stehen einem auf dem „UFL“-Transfermarkt alle im Spiel enthaltenen Fußballer zur Verfügung. Diese können zu Festpreisen eingekauft werden, vorausgesetzt, man bringt das nötige Kleingeld mit.

Reputation ist in „UFL“ nicht käuflich

CP- und LP-Punkte können als In-Game-Kauf mit echtem Geld aufgestockt werden. Für neue Spieler benötigt man aber immer auch einige RP-Punkte, die sich nicht kaufen lassen. Reputations-Punkte lassen sich nur durch Aufstiege sowie den Verkauf eigener Spieler generieren. Das soll einer Pay-to-Win-Dynamik vorbeugen.

Im Gameplay setzt Entwicklerstudio Strikerz Inc. auf Realismus und Dynamik. Mit schnellen Kurz- oder Langpässen lässt es sich gut über das Spielfeld kombinieren und auch die Torabschlüsse haben es in sich.

Timing und gutes Stellungsspiel werden belohnt

So überzeugt das Spiel durch eine realistische Abwehrarbeit. Timing und gutes Stellungsspiel werden belohnt. Während beispielsweise in „EA SPORTS FC“ oftmals die KI beim Verteidigen aushilft, ist man bei „UFL“ auf sich allein gestellt. Das mag für Neulinge anfangs etwas hinderlich sein, fällt aber auf lange Sicht als erfrischender Unterschied positiv auf.

Die Steilpässe wirken hingegen teils etwas willkürlich und bieten noch Verbesserungspotenzial. Auch die Dribbling-Animationen der Spieler und die Abwehraktionen der Torhüter machen oft einen etwas steifen Eindruck.

Ein Langzeitprojekt mit Potenzial

Dennoch macht das Spiel eine Menge Spaß und bringt frischen Wind auf den Markt der Fußball-Simulationen. Ferner hat Strikerz Inc. mit den diversen Beta-Versionen und dem verschobenen Release bereits bewiesen, dass man das Feedback der Fans sehr ernst nimmt und das Spiel kontinuierlich weiterentwickeln möchte.

„UFL“ kann auf den Plattformen Xbox One, Xbox Series und Playstation 5 kostenlos gespielt werden (Free-to-play mit In-Game-Käufen). Eine PC-Version ist noch in Arbeit. Für das Spiel liegt keine Altersbeschränkung vor.