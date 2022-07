Beim Blick in die Wetter-App: Das bedeutet die Regenwahrscheinlichkeit wirklich

Bevor es aus dem Haus geht, schnell noch der Blick auf die Wetter-App: Regenwahrscheinlichkeit 50 Prozent - braucht es jetzt also einen Regenschirm? Was die Niederschlagswahrscheinlichkeit wirklich aussagt, erklären wir hier.

Magdeburg/DUR/esu - Die Wetter-App steht bei vielen Menschen ganz weit oben auf dem Smartphone-Bildschirm. Doch was genau bedeuten die Symbole und Angaben genau? Vor allem bei der sogeannten Regenwahrscheinlichkeit gibt es oft große Missverständnisse.

Viele User glauben, dass es je nach Prozentangabe nur auf einer gewissen Fläche der Region oder nur einen Anteil der Zeit regnet. Die Prozentzahl bedeutet aber etwas anderes.

Blick auf die Wetter-App: Was bedeutet die Regenwahrscheinlichkeit?

In der Sprache der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beschreibt die Regenwahrscheinlichkeit die Niederschlagshäufigkeit an Tagen mit ähnlicher Wetterlage. Das bedeutet: Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent hat es an 90 Prozent der Tage mit der gleichen Wetterlage geregnet.

Ein Garant dafür, dass es auch an diesem Tag regnen wird, gibt es also nicht. Und auch wie lange der Regen dauert und wo genau es regnet, kann damit nicht abgelesen werden.

Wettersymbole und ihre Bedeutungen

Soll noch mehr aus der Wetter-App herausgeholt werden, können die Wettersymbole genauer unter die Lupe genommen werden. Auch diese haben ihre ganz eigene Bedeutungen: So steht zum Beispiel die Wolke mit nur einem Regentropfen für „vereinzelte Schauer“, wobei die Wolke mit zwei Tropfen „Schauer“ anzeigt.

Welche Arten von Regen gibt es?

Allerdings ist Regen nicht gleich Regen. Dies macht sich vor allem in der Niederschlagsmenge und der Dauer bemerkbar. Der Deutsche Wetterdienst unterscheidet dabei x verschiedene Arten von Regen.

Schauer

Von Schauer wird gesprochen, wenn der Niederschlag eine kurze Dauer von unter einer Stunde aufweist. Ebenfalls kann die Menge an Regen innerhalb dieser Zeit stark variieren und ist meist nur auf ein kleines Gebiet von weniger als zehn Quadratkilometern begrenzt.

Sprühregen

Der Sprühregen wurde laut DWD früher auch als Nieselregen oder Nieseltropfen bezeichnet. Dabei handelt es sich um ganz feinen und dichten Niederschlag. Die Wassertropfen haben dabei gerade einmal einen Durchmesser von etwa 0,1 bis 0,5 Millimeter.

Platzregen

Obwohl viele der Regenarten auch allein auftreten können, tritt der Platzregen meist in Verbindung mit Gewittern auf und kommt laut DWD vermehrt im Frühling und Sommer vor. Platzregen ist ein plötzlich einsetzender, heftiger Niederschlag mit großen Wassertropfen. Trotz der relativ kurzen Dauer können in dieser Zeit große Regenmengen auf die Erde fallen.

Starkregen

Starkregen kann überall auftreten und geht mit großen Niederschlagsmengen einher. Daher kann er schnell zu ansteigenden Wasserständen und auch zu Überschwemmungen führen.

Dauerregen

Der Dauerregen ist zwar in der Regenmenge weniger intensiv, aber dauert dafür länger an und kann so über mehrere Stunden anhalten. Ebenfalls ist das Gebiet, in dem es regnet, auf eine große Fläche ausgedehnt. Oft wird diese Art auch als "Landregen" bezeichnet.

Schneeregen

Schneeregen tritt meist in den kälteren Jahreszeiten auf. Dabei schneit und regnet es gleichzeitig und kann sowohl als Schauer, aber auch als Dauerniederschlag auftreten.