Magdeburg - Thema des Telefonforums am Dienstag, den 30. Mai 2023, ist die Anerkennung und Rehabilitierung von SED-Unrecht. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr stehen die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihre Berater für die Fragen Anerkennung und Entschädigung von SED- Unrecht zur Verfügung. Viele Betroffene von SED-Unrecht kennen gar nicht ihre Rechte und die Möglichkeiten Rehabilitierung nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen. 2019 hat der Bundestag die Bedingungen dafür noch einmal erweitert, insbesondere den Zugang zur Opferpension erleichtert.

In Sachsen-Anhalt waren viele Tausend Jugendliche, Frauen und Männer von SED-Unrecht in vielen seiner Facetten betroffen. Die SED ließ sie aufgrund politischen Andersdenken inhaftieren und zu Haftstrafen verurteilen, ließ Jugendliche in Jugendwerkhöfe und Spezialheime einweisen, verweigerte ihnen Bildungswege und Berufsabschlüsse. Die Staatssicherheit bespitzelte und zersetzte Menschen, siedelte Familien zwangsweise aus dem innerdeutschen Grenzgebiet aus, enteignete sie und benachteiligte politisch Andersdenkende in ihrer Berufslaufbahn.

Zu all diesen Aspekten beraten Sie die Experten gerne unter den nachfolgenden Telefonnummern Frau Neumann-Becker 0391/5601500, Frau Meier 0391/5601504, Frau Gieseler 0391/5601515, Herr Teuber 0391/56015177 sowie Herr Schulze 0171/4471273