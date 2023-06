In der Strassenkicker Base schwitzen die besten deutschen FIFA-Profis an den Controllern: In engen Gruppen setzen sich große Namen durch. Aber das Format lässt auch Raum für Newcomer.

Das Grand Final der Virtual Bundesliga in FIFA 23 wird in der Kölner Strassenkicker Base ausgetragen.

Köln - In der Gruppenphase des Finalturniers der FIFA 23 Virtual Bundesliga (VBL) sind die Favoriten in die Playoffs vorgerückt. Weltmeister Umut „Umut“ Gültekin (3:1 Siege) von RB Leipzig und Titelverteidiger Dylan „Dullenmike“ Neuhausen (3:1) von Fokus Clan kamen in Gruppe A unter die besten Fünf und rücken damit direkt in die K.o.-Runde vor.

Überraschend stark zeigte sich der schon seit 2015 aktive Timo „TimoX“ Siep: Mit vier Siegen blieb der Spieler vom VfL Bochum in Gruppe A als einziger Spieler ungeschlagen.

Im Schweizer System spielen die 16 Spieler pro Gruppe nur maximal vier Spiele. Das Event findet vor Publikum in der Kölner Strassenkicker Base statt.

FIFA 23: Newcomer Jonny überzeugt in VBL

In Gruppe B holte Berkay „BerkayLion“ Demirci vom FC St. Pauli ungeschlagen die Tabellenspitze mit vier Siegen. Ins Rampenlicht rückte auch Debütant Jonas „Jonny“ Wirth vom SC Paderborn, der sich mit 3:1 Siegen direkt in die Playoffs kämpfte. „Ich war am Anfang sehr nervös“, sagte er im Interview nach dem Spieltag. „Danke an meinen Coach, ich hab das zu 90 Prozent ihm zu verdanken.“

Mit der Gruppenphase haben zehn Spieler das Turnier verlassen. Am Sonntag werden erst sechs weitere Playoff-Teilnehmer ausgespielt. Dann geht es in der K.o.-Runde um den deutschen Einzelmeisterschaftstitel.

Das Grand Final der Virtual Bundesliga ist das höchstrangige deutsche Turnier in FIFA. Die zwei Finalteilnehmer qualifizieren sich direkt für die Playoffs der Global Series. Anders als in der Club Championship können auch Spieler teilnehmen, die nicht bei einem Fußball-Bundesliga-Verein unter Vertrag stehen.