Umut zum dritten Mal in Folge kicker eFootballer des Jahres

Umut von RB Leipzig ist zum dritten Mal in Folge „kicker eFootballer des Jahres“.

Nürnberg - FIFA-Profi und Einzelweltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin ist erneut zum „kicker eFootballer des Jahres“ gewählt worden. Wie das Sport-Fachmagazin mitteilte, setzte sich Umut mit nur knapp drei Prozent Vorsprung vor Levy Finn „Levyfinn“ Rieck von Hansa Rostock durch. Insgesamt bekamt er im Online-Voting 39,8 Prozent der insgesamt rund 20.000 abgegebenen Stimmen.

„Es macht mich stolz, diesen Award auch in diesem Jahr zu erhalten“, sagte Umut der Mitteilung zufolge. „Dass die Community wieder einmal für mich gevotet hat, ist etwas ganz Besonderes.“

Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro will der Spieler von RB Leipzig spenden. Es soll der Rotes Kreuz Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien zukommen.

Umut konnte in der vergangenen Saison vor allem zwei Erfolge feiern: Bei der Einzelweltmeisterschaft in FIFA 22 holte er knapp im Elfmeterschießen den Titel. Die Trophäe zur deutschen Clubmeisterschaft, der VBL Club Championship, ging an sein Team RBLZ.