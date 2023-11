Eintracht Spandau hat seine Chance auf seinen ersten Turniersieg nicht genutzt. Im Finale des PRM-Pokals glänzt Unicorns of Love: Sex Edition und lässt seine Gegner meilenweit hinter sich.

Unicorns of Love siegt gegen Spandau und gewinnt PRM-Pokal

League of Legends

Der ligaübergreifende Pokal der Prime League geht an Unicorns of Love: Sexy Edition.

Berlin - Deutlich überlegen: Im Finale des League of Legends PRM-Pokals hat Unicorns of Love: Sexy Edition Eintracht Spandau mit einem klaren 3:0 besiegt. USE gewann somit das ligaübergreifende Turnier der Strauss Prime League.

„Wirklich, wirklich spaßiges Team“ sagte Trainer Fabian „Sheepy“ Mallant im Interview nach dem Finale. „Wir haben immer versucht, uns zu verbessern und jeder hat 100 Prozent gegeben.“

Die Einhörner ließen Spandau im Finale alt aussehen. Die Eintracht holte sich oft mit cleveren Spielzügen einen frühen Vorsprung, konnte ihn aber nie lange halten. Die zahlreichen Teamkämpfe des Matches spielten die Hamburger besser, EINS fand keine Antwort darauf.

USE: Stärkstes Team der Prime League

Spandau hatte zuvor einen beeindruckenden Lauf ins Finale und warf dabei den Prime-League-Summer-Champion SK Gaming Prime und den Berliner Rivalen BIG aus dem Turnier. Ein Sieg über USE im Finale hätte der erste Turniersieg seit der Gründung der Organisation vor zwei Jahren sein können.

Unicorns ging unbesiegbar aus der K.o.-Runde und hatte generell ein starkes Jahr hinter sich. Das Team gewann den Spring-Split der Prime League und erreichte im Sommer mit seinem neuen Jungler Cho „CaD“ Seong-yong den zweiten Platz.

„Ich glaube viele Leute sollten sich an die 2023 Unicorns erinnern, an das Team, das immer sein Bestes gegeben hat“ schloss Sheepy das Interview im Turnierstream auf Twitch ab.