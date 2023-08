Bei Reisen können auf Herzpatienten einige Herausforderungen zukommen. Warum manche Ziele sinnvoller sind als andere - und was es vor dem Urlaub bei der Planung zu bedenken gilt.

Urlaubsziel auswählen - was Herzpatienten beachten sollten

Wer seinen Urlaub plant, sollte dabei auch an gesundheitliche Aspekte denken - das gilt insbesondere für Herzpatienten.

Frankfurt am Main - Klar, hohe Temperaturen können das Kreislaufsystem von Herzpatienten stark belasten. Aber auch weitere Faktoren - etwa die Luftqualität vor Ort - können sich negativ auswirken. Daher sollten Herzpatienten sich vor einer Reise genau über ihr Ziel erkundigen. Dazu rät die Deutsche Herzstiftung.

Hitze, Lage, Luftqualität

Am besten wählen Herzpatienten einen Urlaubsort mit gewohntem Klima aus. Denn hohe Temperaturen können einen Kreislaufkollaps oder Herzrhythmusstörungen auslösen.

Patienten sollten auch im Urlaub regelmäßig ihren Blutdruck messen. Wer blutdrucksenkende Arzneimittel nimmt, sollte besonders aufmerksam sein. Denn Hitze und Flüssigkeitsverlust können dazu führen, dass der Blutdruck stark abfällt. Daher die Empfehlung: Falls der Blutdruck unter einen Wert von 100 mmHg systolisch fällt, ist Rücksprache mit einem Arzt ratsam. Gerät der Körper durch Hitze unter starken Stress, kann der Blutdruck aber auch stark ansteigen.

Aber auch die Lage des Urlaubsortes ist entscheidend: Vor allem in Höhen über 2500 Metern sorgt die dünnere Luft für weniger Sauerstoff in den Arterien. Das Herz versucht dagegen zu steuern - die Herzschlag-Rate steigt. Hohe Lagen können den Körper sehr belasten. Daher sind Höhenlagen sowie tropische und arktische Weltregionen aus Sicht der Experten für Herzpatienten nicht zu empfehlen.

Aber auch Schadstoffe in der Luft, etwa Kohlenmonoxid und Stickoxide, können Entzündungen begünstigen und auch Gefäßerkrankungen befeuern, etwa Ablagerungen in den Arterien-Wänden.

Herzpatienten sollten zudem Orte mit hoher Feinstaubbelastung meiden. Diese kann übrigens nicht nur durch hohes Verkehrsaufkommen entstehen, sondern auch durch Waldbrände. Am besten kontrollieren Betroffene vor der Reise, die Luftqualität vor Ort - weltweit ist dies online möglich.

Auf der Reise

Übrigens: Wer in den Urlaub fliegt und einen Herzschrittmacher oder Defibrillator in seiner Brust trägt, sollte den Ausweis für das Gerät unbedingt mitnehmen. Zwar sind Kontrollen im Sicherheitsbereich am Flughafen unproblematisch. Manuelle Metalldetektoren sollten jedoch nicht direkt über das Aggregat geführt werden - gut, wenn Betroffene dann dem Kontrollpersonal vorab ihren Ausweis vorzeigen können.

Am Reiseziel

Vor Ort sollten Herzpatienten es erst mal langsam angehen - damit sich der Körper an die neue Umgebung gewöhnen kann. In warmen Ländern ist es wichtig, das Trinken nicht zu vergessen - und dabei den Durst nicht mit Alkohol wie Bier oder Wein zu löschen. Denn auch das kann das Herz unnötig belasten.