W7m gewinnt zweites Rainbow-Six-Major in Folge

Finale in Atlanta

Historischer Sieg: Die Rainbow-Six-Spieler von w7m esports haben als ersten Team zwei R6-Major in Folge gewonnen.

Atlanta - Back-to-back Major-Champion: Das brasilianische Rainbow-Six-Team w7m esports hat das zweite R6-Major in Folge gewonnen und sich erneut zum besten Siege-Team der Welt gekrönt.

Die Mannschaft um Kapitän Gustavo „HerdsZ“ Herdina setzte sich im rein brasilianischen Finale in Atlanta mit 3:1 (7:4, 7:2, 4:7, 7:5) gegen Liga-Kontrahenten Los durch.

„Es ist wunderbar. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich gerade fühle“, sagte Herdinas 21-Jährige Teamkollege Felipe „FelipoX“ De Lucia nach dem gewonnenen Endspiel im US-Bundesstaat Georgia.

W7m gelang mit deutlichen Siegen auf den Karten Consulate und Chalet ein glänzender Start in das im Best-of-Five-Format ausgetragene Finale. Die 2:0-Führung wurde schließlich auf Bank unterbrochen, als die Spieler von Los das Momentum trotz Runden-Rückstand zu ihren Gunsten drehen und die Karte für sich entscheiden konnten. Es folgte ein hoch spannendes Spiel auf Kafe - mit dem besseren Ende für w7m.

Mit dem Triumph beim Major in Kopenhagen und dem Sieg in Atlanta gelang dem Team, das das Finale des Six Invitational im Februar noch knapp verloren hatte, etwas Historisches - bisher konnte noch keine Mannschaft zwei Major nacheinander für sich entscheiden.

Doch nicht nur w7m, auch die anderen brasilianischen Teams demonstrierten vor der Weltmeisterschaft in Sao Paulo erneut ihre Stärke. Von insgesamt vier beim Major gestarteten Teams erreichten mit Faze Clan, Los und w7m drei das Halbfinale. Einzig Six-Invitational-Sieger G2 Esports konnte bis dahin mithalten, verlor dann jedoch gegen die späteren Champions von w7m.