Pfingsten steht vor der Tür. Nach dem 1. Mai und Himmelfahrt ist es das dritte lange Wochenende im Mai. Was für eine Bedeutung haben die Feiertage eigentlich?

Das lange Pfingstwochenende wird von vielen Menschen dazu genutzt, um Ausflüge zu machen oder in den Urlaub zu fahren.

Magdeburg/DUR/acs - Pfingsten steht vor der Tür. Das lange Wochenende lockt viele Menschen nach draußen. Ob Ausflug, Urlaub oder Kurztrip - an Pfingsten sind zahlreiche Menschen unterwegs. Wann ist Pfingsten in diesem Jahr? Und was für eine Bedeutung haben die Feiertage?

Pfingsten 2023 - Wann ist Pfingstsonntag und Pfingstmontag?

Mit den Pfingsttagen endet nach 50 Tagen die Osterzeit. Das Pfingstwochenende ist in diesem Jahr das letzte Wochenende im Mai. Pfingstsonntag fällt auf den 28. Mai, Pfingstmontag damit auf den 29. Mai 2023.

Was hat Pfingsten zu bedeuten?

Vermutlich geht Pfingsten auf das jüdische Fest Schawuot zurück, eine Feier zu Ehren der ersten Ernte im Jahr. Dafür kamen auch zahlreiche Pilger nach Jerusalem. Nach einer Apostelgeschichte in der Bibel fegte ein Wind über die versammelten Gläubigen und sie konnten in Fremdsprachen predigen - der Heilige Geist war erschienen.

Somit feiern Christen am Pfingstsonntag die Aussendung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gilt als göttliche Kraft der Veränderung. Er ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. An Pfingsten schenkte Gott seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten, sondern jedem Gläubigen.

Das Ereignis gilt auch als Ausgangspunkt für das missionarische Wirken der Jünger Jesu als zentralen Punkt im Christentum. Das Judentum kennt keine aktive Mission wie die von den Jüngern Jesu. In diesem Punkt unterscheidet sich Judentum und Christentum unter anderem voneinander.

Wie feiert man Pfingsten in Deutschland? Bräuche an Pfingsten

In Teilen Niedersachsens ist das Birkenstecken zu Pfingsten ein altbekannter Brauch. Junggesellen stecken oder legen in der Nacht zu Pfingstsonntag ihren auserwählten Damen eine abgeschlagene Birke vor das Haus. Der Brauch lässt sich mit dem des Maibaums zum 1. Mai vergleichen. Andernorts feiert man Brunnenfeste oder veranstaltet ein gemeinsames Pfingstsingen.

Was isst man traditionell an Pfingsten?

Wer sich kulinarisch zu Pfingsten an alten Bräuchen und Traditionen orientieren möchte, kann den sogenannten "Pfingst-Ochsen" auf die Speisekarte schreiben. Als Alternative zum Ochsen kann auch Rindfleisch verwendet werden. Mancher Orts isst man auch Taube.