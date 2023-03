Eine Stunde weniger Schlaf Zeitumstellung 2023: Wann von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wird

Am Wochenende müssen wir wieder an der Uhr drehen - so sie nicht automatisch die Sommerzeit annimmt. Einige ärgert die "geklaute Stunde" Schlaf am Sonntagmorgen, andere freuen sich über einen willkommenen Frühlingsboten.