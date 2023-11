Mit Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg nehmen zwei ostdeutsche Traditionsvereine an der neuen Saison der Virtual Bundesliga Club Championship teil. Statt im Osten spielen sie im Nord-Westen.

Start der VBLSaison in FC 24

Berlin (dpa) – - Mit einer Rekordzahl an Team startet die Virtual Bundesliga Club Championship in FC 24 in die neue Saison. Für Verwundern sorgt die Staffeleinteilung im Süd-Osten und Nord-Westen.

Weil 35 Teams aus der 1. und 2. Bundesliga an der diesjährigen VBL-Saison teilnehmen, einzig der 1. FC Union Berlin verzichtet, war klar, dass die beiden Divisionen ungleich besetzt sein würden. Die Entscheidung über die Teamanzahl fiel per Losentscheid, wonach im Nord-Westen 18 Teams und im Süd-Osten 17 Mannschaften spielen.

Hansa und Magdeburg in der Nord-West-Staffel

Bei der folgenden Bekanntgabe der genauen Staffeleinteilung dürften sich vor allem Fans im Osten der Bundesrepublik verwundert die Augen gerieben haben. Mit den Fifa-Profis von Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg spielen zwei ostdeutsche Traditionsvereine nicht in der Division Süd-Ost, sondern in der Nord-West-Staffel.

War dies bei den Rostocker E-Sportlern bereits in der vergangenen Saison der Fall, zeigten sich die VBL-Neulinge aus Magdeburg überrascht: „Auf den ersten Blick passt es nicht“, erklärte Tom Lehmann, Projektleiter E-Sport beim Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt, auf dpa-Nachfrage. Lehmann konnte die Zuteilung aber auch nachvollziehen: „Wenn man sich die Einteilung der Clubs anschaut”, sieht man, dass wir genau an der Grenze sind. Hätte die Division Süd-Ost 18 Teams gehabt, wären wir eventuell dort eingeteilt worden.“

Diese Grenze, wie es die Magdeburger nennen, wurde von der Deutscher Fußball-Liga, kurz DFL, auf dpa-Nachfrage bestätigt: „Das Teilnehmerfeld ist nach geografischen Gegebenheiten in zwei gleich große Divisionen aufgeteilt worden“, erklärte ein DFL-Sprecher. Demnach sei eine virtuelle Trennlinie gezogen worden, anschließen seien die Team entsprechend der VBL Spielordnung „je nach Lage der Division Süd-Ost oder Nord-West zugeteilt“ worden.