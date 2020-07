Frankfurt/Main (dpa) - Der Marathon am 25. Oktober in Frankfurt steht wegen der Corona-Krise in diesem Jahr vor dem Aus. "Wir rechnen mit der Absage - sie ist in jedem Fall wahrscheinlicher als ein Stattfinden", sagte Organisator Jo Schindler in einem Bericht auf "hessenschau.de".

Die Entscheidung treffe aber nicht der Veranstalter, sondern das Land Hessen. "Das liegt bei der Staatskanzlei, schließlich ist das Land der Verordnungsgeber", erklärte Schindler.

Nach aktuellem Stand sind Veranstaltungen und Versammlungen in Hessen bis Ende Oktober mit maximal 250 Teilnehmern erlaubt. 2018 hatten sich 26.826 Läufer für den Frankfurt-Marathon angemeldet. "Wir sind im Austausch mit dem Land Hessen, und ich habe die Bitte hinterlegt, bis Ende des Monats eine Entscheidung zu bekommen", sagte Schindler. Eine Absage wäre mit "massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden".

Die Coronavirus-Pandemie hat so gut wie alle bedeutenden internationalen Laufveranstaltungen gestoppt, darunter die Marathon-Klassiker von Berlin, Boston und New York.

