Glasgow (dpa) - Kugelstoß-Ass David Storl und Hochsprung-

Europameister Mateusz Przybylko haben bei den Hallen-

Europameisterschaften der Leichtathleten in Glasgow das Finale erreicht.

Storl qualifizierte sich in der Emirates Arena mit 20,61 Metern als Fünftbester und kämpft am Abend (21.35 Uhr MEZ) im Finale der besten Acht wieder um eine Medaille. Der 28-Jährige aus Leipzig hat bei Hallen-EM bereits dreimal Edelmetall gewonnen: 2011 in Istanbul Silber, 2015 in Prag Gold und 2017 in Belgrad Bronze.

"War jetzt nicht so schön, ich habe mich schwer getan, aber nichts Dramatisches", sagte der zweimalige Weltmeister. Das Finale findet überraschend ohne Titelverteidiger Konrad Bukowiecki statt. Der Pole schaffte nur 19,60 Meter.

Eine verheißungsvolle internationale Premiere im Deutschland-Trikot feierten Hallenmeister Sam Parsons als Vorlauf-Dritter über 3000 Meter und Amos Bartelsmeyer (Vierter). Neben den beiden Deutsch-

Amerikanern von der LG Eintracht Frankfurt kam auch der Regensburger Florian Orth als Vorlauf-Zehnter ins Finale am Samstagabend.

Przybylko qualifizierte sich mit 2,28 Metern. Der 27 Jahre alte Leverkusener hatte vor einem Jahr bei der Hallen-WM in Birmingham Bronze gewonnen und wurde im Sommer in Berlin Europameister. Das Finale beginnt am Samstag um 19.00 Uhr MEZ.

Nach vier Absagen standen noch 27 Athleten im DLV-Team für Glasgow. Saisonhöhepunkt sind die Freiluft-Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar.

