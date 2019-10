Konstanze Klosterhalfen gilt als das größte Talent der deutschen Leichtathletik. Ausgerechnet bei der WM in Doha wird die Langstreckenläuferin nun eingeholt - von der Doping-Sperre ihres Cheftrainers im Nike Oregon Projekt in den USA.

Colorado Springs (dpa) - Einen Tag vor ihrem ersten Rennen in Doha ist die deutsche WM-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen mit einer vierjährigen Sperre des umstrittenen Trainers Alberto Salazar konfrontiert.

Die 22-Jährige war im vergangenen Herbst nach Portland umgesiedelt, wo sie bei Salazars Nike Oregon Projects trainiert. Klosterhalfen trainiert nach eigenen Angaben aber nicht bei Salazar, sondern bei Pete Julian. Salazar wurde nun wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt. Das teilte die amerikanische Anti-Doping-Agentur (USADA) am Montag mit.

Die Ermittlungen gegen Salazar liefen vier Jahre lang. Wegen ihres Wechsels in Salazars Camp hatte Klosterhalfen in den vergangenen Monaten immer wieder kritische Fragen beantworten müssen. Die Leverkusenerin machte in diesem Jahr einen enormen Leistungssprung und stellte in der Halle und im Freien insgesamt sechs deutsche Rekorde auf.

"Bei ihrer Arbeit für das Nike Oregon Project haben Herr Salazar und Dr. Brown demonstriert, dass Gewinnen wichtiger war als die Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten, denen sie ihren Schutz versprochen hatten", sagte USADA-Chef Travis Tygart in einer Mitteilung. Der Mediziner Jeffrey Brown wurde von einem amerikanischen Schiedsgericht ebenfalls für vier Jahre gesperrt.

Die Hauptvorwürfe der Behörde gegen Salazar sind: Anwendung von verbotenen Infusionen, Besitz und illegaler Handel mit Testosteron und die Vertuschung von Daten im Zusammenhang mit Doping-Kontrollen.

Salazar reagierte mit einem Statement auf der Homepage des Projekts auf die Entscheidung. Er sei geschockt, schrieb er. "Das Oregon Project hat Doping nie erlaubt und wird Doping nie erlauben." Die Vorwürfe seinen "komplett falsch". Er werde gegen die Entscheidung in Berufung gehen, kündigte der 61-jährige an. Der frühere Marathonläufer trainierte bis 2017 den vierfachen Olympiasieger und sechsfachen Weltmeister Mo Farah aus Großbritannien.

US-Läuferin Kara Goucher warf Salazar vor, sie zur Einnahme des Schilddrüsenhormons Thyroxin gedrängt zu haben, das nicht auf der Doping-Liste steht. Und nach Angaben von Trainer Steve Magness soll Salazar im Besitz von Testosteron gewesen sein. "Die Athleten haben in diesen Fällen großen Mut bewiesen und letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht gebracht", sagte Tygart.

Von Klosterhalfen und ihrem Management gab es zunächst keine Stellungnahme zu Salazars Verurteilung. Dass die USADA ausgerechnet einen Tag vor ihrem ersten WM-Rennen die Sperre verkündete, kommt für die Hallen-Vizeeuropameisterin und ihr Umfeld zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat sich Klosterhalfen in Doha für einen Start über 5000 Meter entschieden. Die Leverkusenerin hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie über 1500 Meter oder auf der längeren Distanz antritt. Der Vorlauf steht am Mittwoch an, der Endlauf am Samstag.

Die niederländische Topfavoritin Sifan Hassan, die ebenfalls im Oregon-Projekt trainiert, soll nach Medienangaben über 1500 Meter antreten. Klosterhalfen hatte immer wieder betont, wie professionell die Trainingsbedingungen in Portland sind. Ihr Berater Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und selbst einst Langstreckenläufer, hatte am Rande der Hallen-EM im März in Birmingham erklärt, "gar keine Bedenken" wegen Salazar zu haben: "Die Voraussetzungen in den USA, die sind schon einmalig."

