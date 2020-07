Geht nicht bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig an den Start: Konstanze Klosterhafen. Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa Bernd Thissen

Braunschweig (dpa) - Top-Läuferin Konstanze Klosterhafen wird nicht bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig starten. Dies bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur.

Die WM-Dritte über 5000 Meter trainiert seit Monaten wieder in Portland/Oregon. Die 23-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen komme aber kommende Woche nach Europa und plane Starts beim Diamond-League-Meeting in Monaco am 14. August und im weiteren Verlauf der Saison auch noch in Deutschland.

Klosterhalfen ist deutsche Rekordhalterin auf verschiedenen Distanzen und gilt als eine der großen Olympia-Hoffnungen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für Tokio 2021. Sie stand im vergangenen Jahr wegen ihrer Zugehörigkeit zum inzwischen aufgelösten Nike Oregon Project in der Kritik: Dessen einstiger Starcoach Alberto Salazar ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln gesperrt. Klosterhalfen trainiert weiter beim früheren Salazar-Assistenten Pete Julian.

Die Weltklasseläuferin wäre eine der prominentesten Starterinnen bei den Meisterschaften in Braunschweig gewesen, die ohne Zuschauer und nach einem strengen Hygienekonzept ablaufen sollen.

"Eine Teilnahme an der DM in Braunschweig war stets ein Thema. Aber aufgrund der aktuell erschwerten Umstände hinsichtlich Reiseplanungen und der damit zusammenhängenden Gesamtorganisation sowie des notwendigen Zeitrahmens für die Akklimatisierung (...) haben wir kurzfristig entschieden, vor der lange bereits feststehenden Teilnahme in Monaco keinen Wettkampf zu bestreiten", sagte Klosterhalfens Manager Dany Biegler in einer DLV-Pressemitteilung.

Ungeachtet der schwierigen Corona-Pandemie-Lage in der USA plane die Weltklasseläuferin im September eine Rückkehr nach Oregon, wird aber vor dem Sportfest in Monaco erst einmal in Nizza trainieren.

