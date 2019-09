Die Volksstimme startet eine große Leserumfrage.

Was gefällt Ihnen am Volksstimme-Angebot? Was fehlt? Wo müssen wir besser werden? Das wollen wir in einer großen Leserumfrage wissen.

Magdeburg (vs) l Was in Ihrer Region, in Sachsen-Anhalt und der Welt passiert – darüber wollen wir Sie jeden Tag aktuell, hintergründig und unterhaltsam informieren. Gelingt uns das? Wer könnte das besser beurteilen als Sie, ob regelmäßiger, gelegentlicher oder Eigentlich-Gar-Nicht-Leser? Darum starten wir ab sofort eine große Online-Aktion und fragen Sie ganz direkt: Wie zufrieden sind Sie mit der Volksstimme? Was gefällt Ihnen gut? Was fehlt? Wo müssen wir besser werden? Das möchten wir von Ihnen erfahren. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Zur Umfrage geht es hier entlang. Das Beantworten der Fragen dauert etwa zehn Minuten. Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir fünf Plätze an der exklusiven „Kaffeetafel mit Chefredakteur Alois Kösters“, inklusive Teilnahme an der Redaktionskonferenz, Druckereibesichtigung und Überraschungsgeschenk. Aus technischen Gründen und um die Gewinner benachrichtigen zu können, ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse notwendig. Alle weiteren Angaben werden unabhängig davon und anonymisiert ausgewertet und nur für interne Zwecke verwendet. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen!

