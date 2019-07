61 Prozent der Menschen nutzen die regionalen Tageszeitungen - gedruckt und digital.

Zwei Drittel der Deutschen suchen regionale Nachrichten in ihrer Tageszeitung. Dazu gehören auch Sie, liebe Leserinnen und Leser der Volksstimme. Wie eine aktuelle Studie, die die Zeitungsmarktforschung Gesellschaft (ZMG) im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) durchgeführt hat, ergab, nutzen 61 Prozent der Menschen die regionalen Tageszeitungen gedruckt und digital, um sich über die Ereignisse daheim oder in der näheren Umgebung zu informieren. Damit rangieren die Zeitungen sogar vor persönlichen Gesprächen (49 Prozent) und anderen Internetangeboten (53 Prozent), kostenlosen Anzeigenblättern (51 Prozent), Radio (37 Prozent), Amts- und Gemeindeblättern (31 Prozent) sowie Regionalfernsehen (30 Prozent).

Tatsächlich ist das Vorhandensein von lokalen Informationsangeboten, in erster Linie der Tageszeitung, laut der repräsentativen Studie für die meisten Menschen ein wichtiges Element von Lebensqualität. „Heimat und Zeitung gehören zusammen“, betonte Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des BDZV. Dabei seien regionale Zeitungen mehr als ein Wohlfühlfaktor, sie förderten auch wesentlich die Identifikation mit der Wohn- umgebung. „Das macht sie zu einem unverzichtbaren lokalen Akteur und gesellschaftlichen Bindeglied“, so Wolff.

In der Umfrage stimmten 91 Prozent der Aussage zu, die regionale Tageszeitung berichte über alle wichtigen lokalen Akteure und sei eine vertraute Institution (90 Prozent) und damit ein Sprachrohr für die Menschen vor Ort (85 Prozent). Zeitungsleser fühlen sich der Studie zufolge viel stärker mit der Region verbunden und legten ein weit überdurchschnittliches Engagement in Vereinen, lokalen Institutionen und Initiativen an den Tag.

Regionale Abonnement-Zeitungen erreichen insgesamt rund 31,75 Millionen Leser pro Ausgabe. Online sind es täglich 12,3 Millionen Nutzer. Insgesamt lesen 42,15 Millionen Menschen in Deutschland gedruckte Zeitungen. Für die Erhebung der Daten wurden im März und April dieses Jahres 3048 deutschsprachige Internetnutzer ab 14 Jahren online befragt.