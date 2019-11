Trotz der Unterstützung von Donald Trump hat es Sean Spicer nicht geschafft: Er flog bei "Dancing with the Stars" raus. Der US-Präsident ist trotzdem stolz auf seinen Ex-Sprecher.

Los Angeles (dpa) - Der frühere Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, ist bei der Promi-Tanzshow "Dancing with the Stars" rausgeflogen.

"Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich habe es geliebt, in dieser Show zu sein", sagte der 48-Jährige in der Livesendung am Montagabend (Ortszeit). Trump hatte in den vergangenen Wochen per Twitter aufgerufen, für Spicer abzustimmen. Nach dessen Ausscheiden schrieb er nun: "Ein großartiger Versuch von Sean Spicer. Wir sind alle stolz auf dich."

Im Juli 2017 war der Pressesprecher im Weißen Haus von seinem Amt zurückgetreten, als Trump ihm einen neuen Kommunikationsdirektor vorsetzen wollte. Zuvor wurde er weltweit bekannt, als er etwa Trumps Standpunkt vor der Presse verteidigte, bei seiner Amtseinführung habe es eine Rekordkulisse an Zuschauern gegeben.

Dancing with the Stars

Tweet von Trump