Florian David Fitz hat so seine Probleme mit den modernen Kommunikationsformen. Zum Benutzen von WhatsApp musste der Schauspieler sogar gezwungen werden.

München (dpa) - Der Schauspieler Florian David Fitz (44) scheitert manchmal an den vielen heutigen Kommunikationswegen. Er sei vor ein paar Monaten "zu WhatsApp gezwungen" worden, sagte Fitz dem Männer-Stil-Magazin "GQ" (Dezember).

Bei den Dreharbeiten für den aktuellen Kinofilm "Das perfekte Geheimnis" habe es eine WhatsApp-Gruppe für den Film gegeben und ihm habe immer eine Extra-SMS geschrieben werden müssen. "Jetzt kommt aber das Problem dazu, dass ich, wenn ich irgendwo eine Info suche, nicht mehr weiß: Ist es in einer Mail, einer SMS oder in einer WhatsApp? Jetzt muss ich immer alle Kanäle durchsuchen."

Was Sprachnachrichten angehe, sei er wie sein Vater, sagte der Münchner Schauspieler. "Ich komm jetzt in das Alter, in dem man sagt: Das brauch ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr lernen. Ich habe das mit den Sprachnachrichten noch nicht verstanden, weil ich dachte: Dann ruf halt an. Das ist doch wie ein Anrufbeantworter."

