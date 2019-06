Sie hat für Frankreich beim ESC gesungen und veröffentlichte bisher vier Alben. Ihren Geburtstag feiert Amandine Bourgeois mit einem Konzert.

Berlin (dpa) - Zu ihrem 40. Geburtstag hat sich die französische Sängerin Amandine Bourgeois etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Privatkonzert, für das ihre Fans Tickets gewinnen konnten.

An dem Abend, der einen Tag nach ihrem Geburtstag in Paris stattfindet, wird sie vor allem Lieder aus ihrem Repertoire zum Besten geben - aber auch ein paar neue Stücke.

Amandine Bourgeois ist auch in Deutschland durchaus keine Unbekannte. Vor allem ESC-Fans werden sich an die Französin erinnern, die 2013 im schwedischen Malmö mit dem Song "L'enfer et moi" (Die Hölle und ich) vertreten war.

Vom Glück gesegnet war sie allerdings nicht. Von 26 Teilnehmer landete sie schließlich auf Platz 23. Aber Rocksongs haben es traditionell schwer beim Eurovision Song Contest. "Ich hoffe, dass die Franzosen nicht zu sehr enttäuscht sind", sagte die "Janis Joplin à la Francaise" nach ihrem mageren Abschneiden.

Die Karriere von Amandine Bourgeois, die am Musikkonservatorium in Nizza Querflöte lernte, begann 2008 mit dem Sieg bei der Castingshow "Nouvelle Star", der französischen Version von "Deutschland sucht den Superstar". Ein Jahr danach veröffentlichte sie ihr Debüt "20 m2", das sich immerhin 130.000 Mal verkaufte.

Ein schöner Erfolg, den sie mit dem Nachfolger "Sans amour, mon amour" bei weitem nicht wiederholen konnte. Im letzten Jahr ist bereits ihr viertes Album "Omnia" erschienen - lupenreiner Pop mit Raum für Synthies. Mit "J'ai un secret" haut sie aber auch noch einmal eine knallige Rocknummer raus. Und "Happiness In Your Arms" ist auf dem abwechslungsreichen Album eine wunderschöne Ballade geworden, die vielleicht in eine ganz neue musikalische Richtung weisen könnte.

Einen ganz großen Fan hat die Sängerin übrigens in Philippe Sicard, einem Winzer aus Aigues-Vives (L'Hérault), der in Anlehnung an ihr Lied "L'homme de la situation" den Rosé-Wein "Le Vin de la Situation" nach ihr benannt hat. "Der Wein, wie die Musik, kann einem dem Kopf verdrehen", meinte dazu Amandine Bourgeois.