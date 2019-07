Rosa Salazar ist ein freier Geist. Bereits als Teenager hat sie die Weichen für ihre Karriere gestellt. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem mit Science-Fiction-Filmen.

Berlin (dpa) - Rosa Salazars Vorsprechen für die Hauptrolle zu "Alita: Battle Angel" (2019) war eine Wucht - und die US-Schauspielerin rührte Regisseur Robert Rodriguez ("Sin City") mit ihrer kraftvollen Performance gleich auch noch zu Tränen.

Beim Casting konnte sie gleich ihr ganzes Können zeigen: "Sie beginnt als unschuldiges Mädchen, das rebellischer wird und sich dann in eine Kriegerin verwandelt. Sie war in der Lage, das Ganze auf eine berührende Art und Weise zu machen", erinnerte sich Rodriguez im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Forbes".

Action, Gewaltexzesse und große Emotionen: In der Manga-Verfilmung "Alita: Battle Angel" spielt Rosa Salazar ein großäugiges Cyborg-Mädchen, das gegen das Böse kämpft. Zusammengeschraubt wurde sie von Christoph Waltz.

Ein fünfmonatiges Martial-Arts-Training war den Dreharbeiten vorausgegangen, um die zahlreichen Kampfszenen glaubwürdig darstellen zu können. Dabei lernte Rosa Salazar, die sich in dem Film als eine Art "weiblicher Samurai" sieht, nicht nur ihre eigenen Grenzen kennen, sie sei durch das Training auch mental stärker geworden, sagte die Schauspielerin der Film-Website "Den of Geek".

Jetzt blickt Rosa Salazar, die heute 34 Jahre alt wird, dem 10. August entgegen, wenn in Beverly Hills die Imagen Awards verliehen werden, mit denen Latinos in der Filmindustrie geehrt werden. Rosa Salazar, die peruanische Wurzeln hat, ist als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Ihre Leidenschaft für Science-Fiction-Filme konnte Rosa Salazar als Alita ausleben, ihre Begeisterung für Horror erfüllte sich in "Bird Box". Wer hinschaut, stirbt - so lautet das Mantra in der Netflix-Produktion. Sandra Bullock spielt darin eine Mutter, die mit verbundenen Augen in einem dystopischen Amerika vor unsichtbaren Monstern flieht. Auch Rosa Salazar ist auf der Flucht.

Rosa Salazar ist in ihrer Karriere weit gekommen, die Weichen hat sie bereits als 15-jähriger Teenager gestellt, als sie sich fragte, was sie mit ihrem Leben machen würde. "Ich dachte: OK, entweder werde ich anfangen, harte Drogen zu nehmen, schwanger zu werden und einfach ein Leben hier führen, oder nehme es selbst in die Hand", erinnerte sie sich in einem Interview mit "Female First".

Und da gab es für sie nur eine Wahl: die Schauspielerei - auch als Möglichkeit ihre Hyperaktivität unter Kontrolle zu bekommen. Und so steckt sie jetzt ihre ganze Energie in ihre Filme, mit Action-Heldin Sigourney Weaver ("Alien") als ihr großes Vorbild.

Als Teenager zog Rosa Salazar bereits von zu Hause aus, ging zunächst nach New York, um sich schließlich in Los Angeles mit einigen TV-Serien ("Parenthood", "American Horror Story") einen Namen zu machen. Mit dem Science-Fiction-Film "Die Bestimmung - Insurgent" und die dystopische "Maze Runner"-Serie wurde Rosa Salazar schließlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. "Alita: Battle Angel" markiert den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere.

