"Übermodel" wurde Gisele Bündchen in ihrer Heimat genannt. Innerhalb weniger Jahre stieg die Brasilianierin mit deutschen Wurzeln zum bestverdienenden Model der Welt auf. Aber auch Bündchen kennt Momente der Krise.

Berlin (dpa) - Das brasilianisches Supermodel war kürzlich auf Stippvisite in Deutschland. Gisele Bündchen stellte ihr Buch "Lessons: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben" vor, in dem es viel um ihre spirituelle Seite geht. Dabei beschreibt sie aber auch schonungslos ihre Panikattacken, unter denen sie zu leiden hatte.

Alle Einnahmen des Buches will Gisele Bündchen dem Projekt Água Limpa zugute kommen lassen, das sich für sauberes Trinkwasser in ihrer brasilianisches Heimatstadt Horizontina einsetzt. Bündchen, die heute 39 Jahre alt wird, engagiert sich schon seit langem für den Naturschutz. Sie ist UN-Sonderbotschafterin für Umweltschutz und unterstützt Kampagnen gegen die Abholzungen des Regenwaldes.

Schon seit mehreren Generationen lebt Bündchens Familie in dem südamerikanischen Land, aber ihre deutschen Wurzeln hat das Model nicht vergessen. In der ZDF-Show von Markus Lanz sprach sie über ihre Eigenschaften, die sie als typisch deutsch einstuft: "Die Menschen sagen immer wieder, ich sei sehr diszipliniert und zuverlässig, professionell und respektvoll." Dabei offenbarte sie auch, dass sie selbst kaum Deutsch spreche, ihr Vater und ihre Mutter aber schon.

"Lessons" ist nicht das erste Buch von Gisele Bündchen. In dem 2015 erschienenen Bild-Band "Gisele" schilderte das Supermodel sein Leben in der Modewelt, das mit der Entdeckung in einem Fast-Food-Restaurant begann.

Nach anfänglichen Vorbehalten entschloss sich der Teenager dann doch für eine Model-Karriere. 1996 gab Gisele Bündchen ihr Catwalk-Debüt in New York und stieg in kürzester Zeit zum bestverdienenden Model der Welt auf, was sie viele Jahre lang bleiben sollte.

Bereits im Jahr 2000 schloss sie einen hoch dotierten Vertrag mit der Lingerie-Marke Victoria's Secret ab, der ihr stolze 25 Millionen Dollar einbrachte. Das Musik-Magazin "Rolling Stone" ernannte sie im gleichen Jahr zum "schönsten Mädchen der Welt".

Eine Werbung-Ikone ist sie immer noch, ihren Abschied vom Laufsteg feierte das "Übermodel", wie Bündchen in Brasilien bewundernd genannt wird, allerdings schon vor vier Jahren bei der São Paulo Fashion Week. Ihr Mann, der US-Football-Star Tom Brady, saß in der ersten Zuschauerreihe, als Bündchen unter Tränen ihren Abschied nahm.

Seit 2009 ist das Model mit Brady verheiratet, der ihr in Sachen Erfolg in nichts nachsteht. In diesem Jahr gewann der Football-König mit seinen New England Patriots bereits zum sechsten Mal den Superbowl. Bei Gisele war es damals Liebe auf den ersten Blick: Ich wusste sofort, dass Tom der Richtige ist", sagte sie der britischen "Vogue". "Ich konnte in seinen Augen sehen, dass er ein integrer Mann ist, der an die gleichen Dinge glaubt wie ich."

2009 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt - und die Geburt stürzte Gisele Bündchen zunächst in eine tiefe Krise. "Ich war dieser sehr unabhängige Mensch. Es ging nur um mich. Aber jetzt hatte ich dieses kleine Wesen, und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich könnte nichts anderes machen und das war sehr hart für mich", schrieb sie in ihrer Autobiografie über ihre inneren Konflikte. "Alles was ich jemals wollte, war eine Mutter zu sein, aber wenn man es dann wirklich erlebt, ist es ein Schock".

Inzwischen haben die beiden noch eine Tochter bekommen, die 2012 zur Welt kam. Das Paar lebt mit den Kindern in Boston und Brentwood (Los Angeles).