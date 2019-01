Sie ist eine Schwedin wie aus dem Bilderbuch: Bibi Johns. In den 50er Jahren eroberte die Schlagersängerin die Herzen der Deutschen. Jetzt wird Bibi Johns 90 - und singt inzwischen nicht mehr.

Pullach (dpa) - Abba und Roxette waren noch lange nicht erfunden, da schwärmten die Deutschen schon für eine schwedische Stimme: Die Sängerin Bibi Johns gehörte zu den großen Schlagerstars der Nachkriegszeit. Und auch auf der Kinoleinwand begeisterte sie die Fans.

Heute wird die Wahl-Bayerin 90 - und auch wenn sie sich seit einigen Jahren als Sängerin im Ruhestand befindet, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist die Musik immer noch das Wichtigste in ihrem Leben.

Mit Jazz hatte sie in Schweden einst begonnen. Johns sang in verschiedenen Bands, absolvierte zwischenzeitlich in Stockholm eine Ausbildung an einer Kunstschule, und kehrte doch in die Musikbranche zurück. Nach einem Abstecher in die USA kam sie nach Deutschland - es wurde ihre zweite Heimat. In Pullach bei München lebt sie, wie könnte es anders sein, in einem typischen Schwedenhaus.

Kurz vor ihrem 85. Geburtstag hatte Bibi Johns noch ein neues Album veröffentlicht, eine Sammlung schwedischer Volkslieder. Neue musikalische Projekte hat sie nicht, sagte sie. Und auch bei der aktuellen Schlager-Szene sei sie nicht auf dem Laufenden. Aber: "Ich bewundere Helene Fischer. Sie kann so viel mehr als nur Schlager."

In den 50er Jahren war es die blonde Bibi Johns, von deren Charme und Stimme sich die Menschen hinreißen ließen. Mit Hits wie "Bella Bimba", "Die Gipsy Band", "Aber nachts in der Bar" oder "Zwei Herzen im Mai" wurde sie zum Liebling der Schlagerbranche. 1954 drehte sie ihren ersten deutschen Film: "An jedem Finger zehn". Es sollten etliche Kinostreifen folgen. An der Seite von Peter Alexander beispielsweise spielte sie in "Wehe, wenn sie losgelassen".

In den 60er Jahren folgten eigene Fernsehshows wie "Kennen sie Miss Johns", "Zu jung um blond zu sein" und "Die alte Welle". Auch in britischen Unterhaltungsserien Anfang der 70er war Johns gefragt. Später studierte sie in München Kunst und stellte eigene surrealistische Arbeiten aus. Doch auch von der Malerei hat sie sich inzwischen verabschiedet. "Heute lebe ich nur, fühle mich frei und neugierig, was für Überraschungen der nächste Tag mir bringt."

Privat teilte die Sängerin ihr Leben viele Jahre mit dem 40 Jahre jüngeren Pianisten und Geschäftsmann Alex Racic. Von 1960 bis 1962 war sie mit dem TV-Regisseur Michael Pfleghar (1933-1991) verheiratet. Der Zeitschrift "Bunte" verriet sie jüngst ihr Fitnessgeheimnis: "Es klingt vielleicht langweilig, aber ich hatte wirklich ein ziemlich lasterfreies Leben."

In ihrer Freizeit sitzt sie gerne vor dem Computer. "Ich liebe das und finde es sehr spannend." Am PC macht sie ihre Buchhaltung, Korrespondenzen und hält per Mail Kontakt zu Freunden - auch in ihrer schwedischen Heimat. "Im vorigen Sommer habe ich am Siljansee das traditionelle schwedische Mittsommerfest noch einmal erlebt, wo man in Trachten zu der uralten Volksmusik um den Maibaum tanzt", erzählt sie der dpa. "Das hoffe ich im kommenden Sommer noch einmal erleben zu können."

