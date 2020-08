Iris Berben wird am 12. August 70 Jahre alt. Sie wünscht sich, es würde "ewig so weitergehen".

Berlin (dpa) - Für Schauspielerin Iris Berben spielt Erotik auch im Alter noch eine Rolle. "Erotik hört nie auf, sie wird nur anders besetzt", sagte sie kurz vor ihrem 70. Geburtstag am 12. August im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

Erotik habe dann zu tun mit Klugheit, mit Ironie, mit Selbstverständnis, mit Unsicherheit. Sie selbst schätze all diese Dinge an ihrem Partner Heiko Kiesow, mit dem sie seit 13 Jahren zusammen ist. "Ich wünschte mir, es würde ewig so weitergehen. Ich lebe so gerne", sagte Berben.

Zum runden Geburtstag der Schauspielerin zeigt 3sat eine Reihe mit vier Filmen und einer Krimiserie. In der ZDF-Mediathek wird es zu diesem Anlass eine eigene Themenseite geben.

Filmreihe 3sat