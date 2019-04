Als Junge hätte sie den gleichen Namen bekommen: Schauspielerin Joyce Ilg.

Rust (dpa) - Die Eltern von Schauspielerin und YouTube-Darstellerin Joyce Ilg (35) haben sich für sie einen geschlechterneutralen Namen ausgesucht. "Joyce ist ein weiblicher und ein männlicher Vorname. Ich hätte auch so geheißen, wenn ich ein Junge geworden wäre", sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: "Mein Name stand fest, lange bevor mein Geschlecht klar war."

Ihre Mutter habe bei einer Thailand-Reise eine Frau dieses Namens kennengelernt, die sie inspiriert habe: "Mein Vater war anfangs gegen den Namen, aber heute können wir alle ganz gut mit ihm leben." Sie müsse aber sehr oft erklären, dass Joyce Ilg ihr echter und kein Künstlername sei.

Ilg lebt in Köln, sie ist dort geboren und aufgewachsen. Für die ARD-Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden spielt sie regelmäßig den Lockvogel mit der versteckten Kamera. Außerdem hat sie sich mit Kurzfilmen auf ihrem YouTube-Kanal und als Schauspielerin im Fernsehen einen Namen gemacht.

