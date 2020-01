Privat hält sich Jürgen von der Lippe farblich lieber bedeckt. Seine bunten Oberteile zieht er nur bei der Arbeit an.

Köln (dpa) - Der Moderator Jürgen von der Lippe will privat nicht auffallen - daher trägt er dort auch kein Hawaiihemd. "Ich sage immer: Auch der Metzger zieht nach der Arbeit seine blutige Schürze aus. Das Hawaiihemd ist für mich Berufsbekleidung", sagte von der Lippe (71, "Geld oder Liebe") der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Allein, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich privat auch noch die Aufmerksamkeit auf mich ziehen will", sagte er. Davon habe er beruflich genug. "Privat versuche ich sehr unauffällig zu sein, führe nie das große Wort, höre lieber anderen dazu."

Zu den Erfolgen des Moderators, der eigentlich Hans-Jürgen Dohrenkamp heißt, zählen das Talk-Format "Wat is?" und der frühere Quoten-Hit "Geld oder Liebe". Das Hawaiihemd wurde dabei sein Markenzeichen. Am Sonntag ist er in der neuen WDR-Show "Nicht dein Ernst!" zu sehen.