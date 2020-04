Katja Riemann mit Maske beim alternativen Klimastreik von Fridays for Future auf der Reichstagswiese in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa Kay Nietfeld

Lesungen, Videos, Kunst, Tanz: Es seien die Künstler, die momentan die Menschen im Netz unterhalten und aufbauen, meint die 56-Jährige. Sie sollten daher als sysemrelevant eingestuft werden.

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Katja Riemann ("Fack ju Göhte") hat die Bedeutung von Künstlern in Zeiten der Corona-Krise betont.

"Es sind Künstler, die momentan die Menschen im Netz unterhalten und aufbauen. Mit Lesungen, mit Videos, mit Kunst, mit Tanz", sagte die 56-Jährige am Rande des Kunstprotests der Klimabewegung Fridays for Future am Freitag vor dem Bundestag. Für sie sei es daher unverständlich, dass Künstler nicht zu den systemrelevanten Gruppen zählten.

Nach eigenen Angaben ist Riemann wie viele andere Künstler aufgrund der Corona-Pandemie aktuell arbeitslos. "Der Film, den wir im Begriff waren zu drehen, wurde eingestellt", sagte sie. Auch am Berliner Gorki Theater könne sie zurzeit natürlich nicht spielen.