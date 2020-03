In den USA gibt es immer mehr Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren. In einem Video hat Matthew McConaughey die Dringlichkeit der Isolation noch einmal deutlich gemacht.

Berlin (dpa) - US-Schauspieler Matthew McConaughey (50, "Dallas Buyers Club") hat seine Fans dazu aufgerufen, die Ärzte im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen und Isolation ernstzunehmen.

"Zuhause zu bleiben ist kein Rückzug. Es ist die mutigste und aggressivste Waffe, die wir gegen diesen Feind haben", sagte er in einem Video auf Instagram. Damit könne verhindert werden, dass die Versorgung in den Krankenhäusern zusammenbreche - und Forscher würden Zeit gewinnen, einen Impfstoff zu finden. "So können wir es schlagen."

In den USA gibt es mehr erwiesene Infektionen als in jedem anderen Land der Welt, noch vor Italien, Spanien und China, wie aus einer Übersicht der Universität Johns Hopkins hervorging.

