Wo sitzen im Schulbus die Coolen? Ganz klar: hinten. Und da wollte auch immer Andreas Scheuer sein.

Berlin (dpa) - Im Schulbus war Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eher ein Hinterbänkler. "Es ist so, dass ich immer um die letzte Sitzreihe gekämpft habe", blickte Scheuer (44) am Dienstag auf seine Klassenfahrten zurück. "Natürlich aus gewissen Gründen: weil da einfach immer die Coolen sitzen."

Wenn er an diese Reisen denke, habe er vor allem die schönen Busfahrten in Erinnerung, sagte Scheuer bei einer Fachmesse für Busverkehr in Berlin. Busfahren habe landauf, landab einen guten Ruf.